بوريس جونسون: الاتحاد الأوروبي يهدد وحدة بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الاتحاد الأوروبي يهدد وحدة المملكة المتحدة، وذلك بعد تصاعد التوترات في الآونة الأخيرة بين لندن وبروكسل.

ودافع جونسون -في مقال كتبه في صحيفة "التلجراف" البريطانية- عن خططه لتجاوز جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" التي اتفق بشأنه مع بروكسل، والذي يتعلق بإمكانية أن يستبعد الاتحاد أيرلندا الشمالية عن باقي المملكة المتحدة.

ودعا جونسون السياسيين بالحزب المحافظ إلى مساندة سن تشريع جديد، يُعرف باسم "مشروع قانون السوق الداخلية"؛ والذي من شأنه السماح لبريطانيا بتعديل أجزاء من اتفاق انسحابها من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي.

جدير بالذكر أن قرار بريطانيا إعادة صياغة جزء من اتفاق انسحابها من الاتحاد الأوروبي قوبل بغضب من الاتحاد، حيث نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) هذا الأسبوع قائلة: " أثق في أن الحكومة البريطانية ستقوم بتنفيذ اتفاق الانسحاب، الذي يعد إلزاما عليها بموجب القانون الدولي وشرطا أساسيا لأية شراكة مستقبلية".