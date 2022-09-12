من هم أعضاء العائلة المالكة البريطانية وما هي مهام الملك؟

ويعيش الأمير هاري وميغان ماركل في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

كيف احتُفل بيوبيل الملكة البلاتيني؟

كان اليوبيل البلاتيني هو اليوبيل الرابع للملكة - فقد احتفلت بيوبيلها الفضي عام 1977 ويوبيلها الذهبي عام 2002 ويوبيلها الماسي عام 2012.

ولدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 أبريل عام 1926، ولكن لها أيضا عيد ميلاد رسمي ثان، في يونيو، تقام فيه الأحداث الاحتفالية.

بدأ هذا التقليد مع جد الملكة إليزابيث الملك إدوارد السابع، الذي ولد في نوفمبر، وهو تقليد يهدف إلى إضفاء مناخ جيد للاحتفالات العامة.

جرت احتفالات اليوبيل البلاتيني الرئيسية خلال عطلة نهاية أسبوع واستمرت أربعة أيام في شهر يونيو الماضي، وتضمنت حفلا خاصا يعرف بحشد الألوان Trooping of the Colour، وهو عبارة عن احتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك عمره أكثر من 260 عاما، حيث يجتمع أكثر من 1400 جندي استعراضي و 200 حصان و 400 موسيقي معا في عرض رائع لمشاة العسكرية والفروسية .إضافة إلى ذلك أقيم حفل موسيقي ضخم خارج قصر باكنغهام وموكب احتفالي.