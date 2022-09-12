مقتل شخصين في مشاجرة بسبب أولوية المرور بكرداسة

لقى شخصين مصرعهما، في مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عدد من الأشخاص، بسبب خلاف على أولوية المرور بمنطقة كرداسة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية؛ بسبب خلافات على أولوية المرور، مما أسفر عن مصرع شخصين، وتمكنت القوات من القبض على 4 أشخاص من طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.