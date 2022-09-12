ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى 9 بنوك محلية، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، فقد ارتفع سعر الدولار في البنك المركزى المصري بنحو قرشين ليسجل نحو 19.30 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، مقارنة بـ19.28 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات أمس.

كما زاد سعر العملة الأمريكية فى بنكي الأهلي المصري، ومصر، بنحو قرشين ليسجل نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.29 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، بنحو قرشين أيضا ليسجل نحو 19.33 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

وارتفعت العملة الخضراء فى البنك العربي الأفريقي، وبنك قناة السويس بنحو قرشين لتسجل 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

وزاد الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو قرشين أيضا ليسجل 19.36 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.34 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات أمس.

كما صعد الدولار في بنك البركة بنحو 3 قروش ليسجل 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الدولا فى بنك كريدي أجريكول مسجلا 19.30 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري للشهر الرابع على التوالي وللمرة الخامسة خلال آخر 6 أشهر خلال شهر أغسطس الماضي، ولكنه انخفض بأقل وتيرة بما يعد استقرارا نسبيا.

وانخفض الاحتياطي بنحو مليون دولار خلال أغسطس، بحسب ما أعلن البنك المركزي مؤخرا، ليصل إلى مستوى 33.142 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وكان متوسط سعر صرف الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه بنحو 19 قرشا خلال تعاملات الشهر الماضي، كما ارتفع سعر الدولار بنحو 3 قروش خلال تعاملات أمس، وذلك بعدما ارتفع بنحو 4 قروش يوم الخميس الماضي.