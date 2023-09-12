 وزير العدل يحبس دموعه على الهواء بسبب شقيقه الشهيد محمد مروان (فيديو) - بوابة الشروق
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وزير العدل يحبس دموعه على الهواء بسبب شقيقه الشهيد محمد مروان (فيديو)


نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 4:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 4:54 ص

تحدث المستشار عمر مروان وزير العدل، بتأثر شديد عن شقيقه الأصغر الشهيد المستشار محمد مروان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».


وقال خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين: «أذهب إلى العريش بدافع شخصي وعاوز أقول لمحمد شقيقي الشهيد وزملائه حقكم رجع بالكامل واسمكم في كل مكان».


وأكد أن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل هناك يسير بشكل جيد.


وأضاف المستشار مروان قائلا: «أتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي لحرصه الشديد على عودة المحاكم والنيابات مرة أخرى إلى مدينة العريش»، مشيرا إلى أن الدولة قوية وتبسط قوتها على أرض سيناء وتم القضاء على الإرهاب وعودة العمل في كافة مناحي الحياة.

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