 اليمن: انتشار أمني واسع قرب «باب المندب» لمكافحة عمليات التهريب - بوابة الشروق
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اليمن: انتشار أمني واسع قرب «باب المندب» لمكافحة عمليات التهريب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 9:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 9:11 م

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت انتشارا أمنيا واسعا قرب المضيق البحري الدولي باب المندب في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، لمكافحة عمليات التهريب.

وقال قائد الحملة العميد حمدان الصبيحي في بيان، إن "الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، نفذت حملة انتشار واسعة في مناطق مديرية ذو باب المندب (قريبة من مضيق باب المندب) لتعزيز الأمن ومكافحة عمليات التهريب، سواء تهريب الأسلحة، أو العصابات التي تستغل الهجرة غير المشروعة من القرن الأفريقي للبحر الأحمر، وتحولها إلى تجارة بالبشر".

وذكر الصبيحي أن "الحملة نفذت مداهمات على أوكار يستخدمها المهربون لإدارة الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، وضبطت عددًا من سماسرة العصابات".

وأشار إلى أن الحملة تأتي في سياق نشاط متواصل منذ أربعة أسابيع، بدأت بانتشار لقوات خفر السواحل المتواجدة في منطقة عرضي المندب، والتي عززت جهودها الأمنية باستحداث نقاط مراقبة، وأفشلت عددًا من محاولات التهريب.

يشار إلى أن السلطات اليمنية سبق أن أعلنت بشكل متكرر ضبطها قوارب تحمل أسلحة، إضافة إلى مهاجرين غير نظاميين من القرن الأفريقي.


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