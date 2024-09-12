الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع تفجير الأوضاع في الضفة قبل فوات الأوان

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومنع تفجير الأوضاع في الضفة قبل فوات الأوان.

وأدانت في بيان عبر صفحتاه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس للأغوار المحتلة، تحت حجج وذرائع واهية لن تستطيع إخفاء البعد الاستعماري الاستيطاني لمخططات الاحتلال الهادفة لابتلاع الأغوار وتفريغها من أصحابها الأصليين.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاقتحام ترجمة للتحريض الإسرائيلي الرسمي الذي يمارسه نتنياهو وفريقه من اليمين واليمين المتطرف على طريق تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

ونوهت أن الاحتلال يصعد العدوان على شعب فلسطين بما يخلفه من جرائم متواصلة، ويعمل على إطلاق يد ميليشيات المستوطنين المسلحة لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل يثبت يومياً أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تعميق حرب الإبادة والتهجير، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.