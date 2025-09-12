أستاذ علوم بحار: تمساح شاطئ أبوتلات نتج عن تربية غير قانونية وتم التخلص منه في البحر

أوضح الدكتور أيمن علي، أستاذ علوم البحار بجامعة الإسكندرية، أن التماسيح كائنات مفترسة بطبيعتها ولا يمكنها العيش في مياه البحر المالحة، إذ تقتصر بيئتها الطبيعية على الأنهار والبحيرات العذبة.

وأكد أن تعرض التمساح لمياه البحر يؤدي إلى اضطرابات في وظائفه الحيوية، نتيجة عدم قدرة جسمه على تحمل الملوحة، ما يجعله غير قادر على الاستمرار في هذه البيئة.

وأشار علي، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الشروق"، إلى أن ظهور التمساح في منطقة أبوتلات يرجح الاحتمال الأكبر وهو تربيته بطريقة غير قانونية داخل إحدى المزارع أو المنازل الخاصة، ثم التخلص منه بعد زيادة حجمه أو الخوف من خطورته، عبر إلقائه في البحر أو في مصرف أبوتلات الزراعي المتصل بالبحر.

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مزدوجًا: الأول للبيئة البحرية التي لم تُخلق لتستوعب مثل هذه الكائنات، والثاني لسلامة المواطنين لاحتمالية تعرضهم لمخاطر مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد علي أن التماسيح لا تنتمي إلى البيئة الساحلية في الإسكندرية، وظهورها يُعد أمرًا عارضًا وغريبًا يجب التعامل معه بجدية، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على أي أنشطة غير مشروعة مرتبطة بتربية أو الاتجار في الكائنات البرية.

وكانت الأجهزة المعنية قد تمكنت من السيطرة على التمساح فور الإبلاغ عنه، وتسليمه إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية للتأكد من حالته الصحية ووضعه في مكان آمن بعيدًا عن الجمهور.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر مسؤول بمديرية البيئة بالإسكندرية أن فرق التفتيش قامت بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى، مع استمرار المتابعة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات.

ودعت وزارة البيئة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي وقائع مشابهة عبر الخط الساخن المخصص، حفاظًا على الحياة البرية والتنوع البيولوجي والتوازن البيئي