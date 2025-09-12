منتخب مصر للشباب يختتم معسكره بالقاهرة استعداداً لكأس العالم في تشيلي

اختتم منتخب مصر تحت 20 سنة، مساء اليوم الجمعة، تدريباته بالقاهرة قبل شد الرحال إلى تشيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 18 أكتوبر المقبل.

وشهد المران الختامي حضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي، حيث حرص على مساندة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه، وتشجيعهم على تقديم مستويات مميزة تليق بالكرة المصرية وتحقيق إنجاز تاريخي.

وخاض المنتخب تدريباته الأخيرة على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تغادر البعثة صباح غد السبت متجهة إلى تشيلي.

وكان منتخب الشباب قد استعد للبطولة من خلال سلسلة معسكرات داخلية وخارجية، تضمنت مباريات ودية أمام أندية الدوري المصري الممتاز ودوري المحترفين، بالإضافة إلى معسكر في المغرب خاض خلاله مواجهتين ضد المنتخب المغربي تحت 20 سنة.

كما خاض المنتخب ثلاث تجارب ودية قوية بالقاهرة أمام فرق الجبلين السعودي، الشرطة العراقي، وبيراميدز.