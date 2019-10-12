فرنسا تقرر تجميد كل صادرات السلاح إلى تركيا

قررت فرنسا تجميد كل صادرات السلاح إلى تركيا، على خلفية هجومها على سوريا، مشيرة إلى أن الهجوم التركي يهدد أمن أوروبا، وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، مساء اليوم السبت.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناءً على طلب من مصر.

ومن جانبها، أدانت معظم الدول الأوروبية العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.