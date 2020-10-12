رئيس الوزراء الأسباني يواجه تصويتا على الثقة مع تفشي وباء كورونا

يواجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تصويتا على الثقة في البرلمان الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين.

ويأتي الاقتراح، الذي قدمه حزب "فوكس" ذو الميول اليمينية ضد الزعيم الاشتراكي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثانية شديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت التقارير أن سانتياغو أباسكال، رئيس حزب فوكس، سيكون مرشحا منافسا خلال التصويت، الذي سيجري يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.

ومن المرجح أن ينجو سانشيز من التصويت. حيث يمتلك حزب فوكس 52 نائبا فقط من أصل 350 نائبا، ولم يصرح أي من أحزاب المعارضة الأخرى، بما في ذلك حزب الشعب المحافظ وحزب سيودادانوس الليبرالي ، بأنه سيؤيد الاقتراح.

ويؤيد حزب فوكس، الذي تأسس عام 2013 بواسطة أعضاء سابقين في حزب الشعب، دولة مركزية قوية، وقد تحسن وضعه مؤخرا بسبب معارضته الشديدة للحركة الانفصالية الكاتالونية.