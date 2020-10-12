قره باغ تعلن ارتفاع القتلى بين القوات الأرمينية إلى 480

أعلنت إدارة جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن مقتل 51 عسكريا آخرين من القوات الأرمينية جراء المعارك الدائرة مع الجيش الأذربيجاني في المنطقة.

وذكرت، وفقا لقناة "روسيا اليوم الإخبارية، أن 51 جنديا آخرين لقوا حتفهم في القتال مع أذربيجان ليرتفع مجمل القتلى بين القوات الأرمينية في الإقليم إلى 480 عسكريا منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر.

كما أضافت إدارة قره باغ أن الأعمال القتالية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وسبق أن أعلنت أرمينيا أن القوات الأذربيجانية تكبدت خسائر بشرية أكبر بكثير بالنزاع في المنطقة، قائلة إن عدد القتلى العسكريين لأذربيجان تجاوز 4000 شخص.