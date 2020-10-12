

تفقد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الإثنين، مقر مجلس الشيوخ وملحقاته، للوقوف على ما يجري فيها من أعمال تجديدات ختامية ومدى جاهزيتها لاستقبال أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع انعقادها الاحد المقبل.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي ـالأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وترأس الوزير اللجنة المالية والإدارية التي تقوم بنقل الأصول المقررة لمجلس الشيوخ إلى حين إنتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (141) لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ.وطبقًا لنص المادة 115 من الدستور، يعقد مجلس الشيوخ جلسته الافتتاحية قبل الخميس الأول من أكتوبر أي بعد أيام قليلة عقب صدور قرار من الرئيس بدعوته للانعقاد.

وطبقاً للوائح البرلمانية فإن الجلسة الإجرائية الأولى يترأسها أكبر الأعضاء سناً ويعاونه أصغر عضوين، وهذه الجلسة تكون مخصصة لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.