 «أعلى قمة في إفريقيا».. اندلاع حريق على جبل كليمنجارو في تنزانيا - بوابة الشروق
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«أعلى قمة في إفريقيا».. اندلاع حريق على جبل كليمنجارو في تنزانيا

حريق على جبل كليمنجارو
حريق على جبل كليمنجارو
د ب أتنزانيا
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 2:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 2:27 ص

قالت خدمة المتنزهات الوطنية في تنزانيا على تويتر، إن حريقا اندلع في جبل كليمنجارو ظهر يوم الأحد، وما زالت خدمات الطوارئ تحاول احتوائه بحلول الليل.

كما جاء في تغريدة لخدمة المنتزهات بصورة غير واضحة تظهر حريقا برتقاليا من على بعد من منتصف الطريق أعلى قمة في إفريقيا. ولم يتم تقدير مدى الضرر.

وذكرت صحيفة "ذا سيتيزن" المحلية أن المجتمعات التي تعيش بالقرب من جبل كليمنجارو كانت تحاول إطفاء النيران، لكن ارتفاع النيران جعل الأمر صعبا.

ويبلغ ارتفاع جبل كليمنجارو 5895 مترًا، وهو أعلى جبل قائم بذاته في العالم، يتكون من بركان خامد بالقرب من "ريفت فالي" في شرق إفريقيا.

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