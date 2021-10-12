جامعة الوادى الجديد تكرم الطالبة الحاصلة على المركز الثالث في رياضة الدارتس

كرم الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب الطالبة، ولاء فريد سيد محمد، الطالبه بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد لحصولها علي المركز الثالث في رياضة الدارتس في المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة".

وذلك بحضور الدكتور عز درويش الأستاذ بكلية التربية الرياضية، وأنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وعدد من المسؤولين والمشرفين على فوج الجامعة المشارك فى المهرجان.

وقال، حرباوى أن المهرجان ساهم فى توثيق التعاون بين طلاب الجامعات المختلفة ورفع الكفاءة البدنية وزيادة ممارسة النشاط الرياضي لتخريج شباب قادر على تحمل المسئولية، وهنأ الطالبة على هذا المركز المتقدم فى هذه الرياضة واعضاء الوفد المشارك فى المهرجان متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح للارتقاء بجامعة الوادى الجديد فى كافة الأنشطة والمجالات.



من جانبه قال أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادى الجديد، إن المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية شاركت به الجامعة تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة والذى استضافته جامعة كفر الشيخ بمشاركة 27 جامعة، والمهرجان تضمن أنشطة رياضية في ألعاب " تنس الطاولة - كرة القدم للخماسي - كرة السرعة - مصارعة - لعبة الدارتس - قوة الذراعين" بالإضافة إلى أنشطة وألعاب ترويحية للممارسة العامة لجميع طلاب الجامعات المصرية.