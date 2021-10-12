المفوضية العليا العراقية تبدأ اليوم تسلم طلبات الطعون على نتائج الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنها ستشرع ابتداء من اليوم الثلاثاء في تسلم طلبات الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

وذكر القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تصريح صحفي، أن قانون الانتخابات العراقية يتيح للكتل والأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية تقديم الطعون على النتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر النتائج الأولية.

وأوضح أن المفوضية العليا للانتخابات ستتولى الإجابة عن الطعون المقدمة إليها أو إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب، وستبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت أمس الاثنين نتائج أولية غير نهائية لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأول الأحد، وأظهرت النتائج الأولية أن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر تقدمت على جميع القوائم المتنافسة وحققت 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 نائبا، فيما حل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعدا، وجاء تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ37 مقعدا.

كما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعدا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 15 مقعدا في حين حصل تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر على 20 مقعدا وتحالف الفتح على 14 مقعدا.

وأعلن الإطار الاستراتيجي للكتل الشيعية الذي يضم عددا من الكيانات الشيعية، أبرزها دولة القانون والفتح، أنه سيقدم إلى المفوضية العليا للانتخابات طعنا بنتائج الانتخابات بشبهة التلاعب بأصوات الناخبين.