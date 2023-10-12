فلسطين: انتشال جثماني شهيدين أحدهما لطفلة غرب رفح

انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، اليوم الخميس، جثماني شهيدين من تحت أنقاض منزل تم قصفه غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طواقم الإسعاف تمكنت من استخراج جثمان الشاب أحمد جودة، والطفلة إسلام أبو شعر، من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف الإسرائيلي غرب رفح.

وأشارت إلى مواجهة طواقم الإنقاذ والإسعاف، صعوبة في إنقاذ المصابين تحت الأنقاض، وذلك في ظل القصف العنيف وغير المتوقف الذي يطال جميع المناطق في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إلى 1448 شهيدًا وأكثر من 6868 جريحًا.

وقالت الصحة الفلسطينية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 1417 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 6268. وأشارت إلى تسجيل 31 شهيدًا في الضفة الغربية، وما يزيد على 600 جريح، ووصول نحو 190 جريحًا إلى المستشفيات.

وذكرت أن عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، أسفر عن استشهاد 447 طفلًا و248 امرأة، إضافة إلى 10 شهداء من الكوادر العاملة في القطاع الصحي.