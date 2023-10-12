العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يحذران من تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الخميس، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الخميس، حذر الملك من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة.



وقال العاهل الأردني، إن المملكة تبذل جهودا مكثفة لبحث تحرك دولي عاجل؛ لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين والحؤول دون تهجيرهم.



وأكد أن «الأردن لن يدخر جهدا في سبيل الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة».



ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، من أجل بحث الأوضاع في قطاع غزة.



وفي لقاء منفصل سيلتقي عباس في عمّان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، غدا الجمعة.