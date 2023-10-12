تراجع سعر صرف اليورو إلى ما دون 103 روبل لأول مرة منذ 29 سبتمبر

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تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي إلى ما دون 97 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو، اليوم الخميس.

وتراجع سعر صرف اليورو إلى ما دون 103 روبل لأول مرة منذ 29 سبتمبر الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبدوره، تراجع سعر صرف اليوان مقابل الروبل إلى ما دون 5ر13 روبل لأول مرة منذ 2 أكتوبر الجاري، بحسب بيانات التداول.

وبحلول الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 13ر1% ليصل إلى 45ر96 روبل، وتراجع سعر صرف اليوان بنسبة 04ر2% ليصل إلى 429ر13 روبل.

وبحلول الساعة الساعة 7:01 صباحا، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 66ر3% ليصل إلى 59ر102 روبل.