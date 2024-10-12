جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب من سكان 23 بلدة وقرية جنوب لبنان إخلاءها فورا

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان 23 بلدة وقرية جنوب لبنان إخلاءها فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي.

وتضمن طلب الإخلاء، بلدات وقرى: يتا الشعب، ورامية، وياطر، وقوزح، وبيت ليف، وحنين، ورشاف، وعينتا، والقليلة، والحوش، ونبعة، وتولين، والتمرية، والخيام، والخربة، وكفر حمام، وعرب اللويزة، وجسر أبو زبله، وجبل العدس، وضهر برية جابر، وكفرا، ورمادية، وزبقين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، إن «نشاط حزب الله يجبر الجيش على اتخاذ إجراءات ضده».

وأضاف: «جيش الدفاع الإسرائيلي لا يسعى لإلحاق الضرر بكم، من أجل سلامتكم، يتوجب عليكم إخلاء منازلكم فورًا»، وفقًا لمزاعمه.

وأشار إلى أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر».

وتوجه بحديثه إلى السكان: «أيها السكان، عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير».

وبحسب ادعاءاته، ناشد السكان «عدم التوجه جنوبًا، لأن أي تحرك نحو الجنوب يشكل خطرًا على حياتهم»، زاعمًا أن «الجيش سيبلغهم بموعد العودة إلى منازلهم عند توفر الظروف الملائمة لذلك».