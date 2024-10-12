الآلاف يتظاهرون في باكستان احتجاجا على مقتل 20 من عمال المناجم

تظاهر آلاف المحتجين في بلدة دوكي بإقليم بلوشيستان الباكستاني، احتجاجا على القتل الوحشي لـ20 من عمال المناجم، من قبل رجال مسلحين مجهولين. وحمل المتظاهرون جثث القتلى وطالبوا بتحقيق العدالة.

وحث المتظاهرون الحكومة على اتخاذ إجراء سريع ضد المهاجمين، مع تصاعد التوترات في البلدة، حيث تزيد قوات الأمن وجودها للحفاظ على النظام، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم السبت.

وأدان رئيس وزراء إقليم بلوشيستان مير سرفاراز بوجتي، الهجوم الإرهابي، متعهدا باتخاذ إجراء سريع لاعتقال الجناة.

وأكد بوجتي أنه "هجوم إرهابي ولن يفلت الجناة من العقاب"، وتعهد بالقصاص للضحايا وأسرهم.

وكانت الشرطة الباكستانية قد ذكرت أمس الجمعة، أن مسلحين اقتحموا أحد المناجم في إقليم بلوشستان، المضطرب، في جنوب غرب البلاد، وهم يحملون قذائف صاروخية وقنابل يدوية، حيث قتلوا 20 عاملا، على الأقل، وأصابوا آخرين.

وقال الضابط بالشرطة المحلية، مراد خان، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن الحادث وقع في منطقة لورالاي بالقرب من كويتا، عاصمة الإقليم، أثناء الليل.

وأضاف أن المسلحين قتلوا الضحايا- بينهم العديد من المواطنين الأفغان وآخرين من مناطق مختلفة بالإقليم- وهم يغطون في سبات عميق. وتفحمت بعض الجثث على نحو يصعب معه تحدد هويات أصحابها.

ولم تعلن أية جماعة، حتى الآن، مسئوليتها عن الهجوم، ولكن من المعروف أن المسلحين القوميين في بلوشيستان عادة ما يستهدفون قوات الأمن والمدنيين.