غارة إسرائيلية تستهدف سوقا تجارية في مدينة النبطية بجنوب لبنان

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نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارة استهدفت سوقا تجارية في مدينة النبطية في جنوب لبنان، حسبما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر آثار الهجوم، بما في ذلك حريقا كبيرا اندلع في منطقة تجارية مدمرة وعمال إنقاذ بجانب الأنقاض.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم، بيد أن وسائل الإعلام اللبنانية المحلية أفادت بوقوع أضرار جسيمة، جراء تدمير أربعة مبانٍ على الأقل.

ولم ترد في البداية أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية محتملة.