محافظ البنك المركزي: تايلاند في وضع أفضل لمواجهة الأزمة الاقتصادية

قال سيتابوت سوتيوارت ناروبوت محافظ البنك المركزي التايلاندي اليوم الأربعاء، إن تايلاند في وضع جيد يتيح لها التعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، مقارنة بوضعها أثناء الأزمة المالية الآسيوية السابقة، حيث أن المؤشرات المالية الأساسية للبلاد أقوى الآن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيتابوت قوله خلال حلقة نقاشية في بانكوك اليوم إن تايلاند ستتجاوز الأزمة الحالية لأن موقفها الخارجي أقوى في ضوء المستوى المرتفع لاحتياطي النقد الأجنبي والمستوى المنخفض لمعدل الدين الخارجي. كما أن قوة القطاع المالي والموقف المالي للدولة سيساعد ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في تجاوز المصاعب الحالية.

وذكر محافظ البنك المركزي أنه في حين يمكن حل الأزمة الاقتصادية الحالية، فإنها ستستغرق بعض الوقت وعلاجها يجب أن يكون موجها إلى قطاعات محددة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الكثيرين من التايلانديين يشعرون بآلام الأزمة الحالية بسبب معاناة الشركات المرتبطة بالقطاع السياسي الذي يمثل حوالي 20 في المئة من الوظائف في البلاد، مع ارتفاع ديون الأسر التايلاندية إلى 84 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.