قطاع الأعمال: الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم آخر 2021

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، في تصريحات اليوم، إنه من المقرر الانتهاء من إنشاء مصنع غزل (1) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، نهاية العام المقبل 2021، لافتًا إلى أنه يجري تطوير نحو 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة.

ووقّعت الشركة المصرية القابضة للقطن والغزل والنسيج، في يوليو الماضي، عقد إنشاء «مصنع غزل 1 الجديد» بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، الذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضحت الوزارة، في بيان حينها، أن المصنع يقام على مساحة نحو 62 ألفا و500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا، وتستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهرًا بتكلفة تقديرية نحو 780 مليون جنيه (48.75 مليون دولار).