 إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب توك توك بالبرلس - بوابة الشروق
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إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب توك توك بالبرلس

محمد نصار
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 12:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 12:55 ص

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم انقلاب توك توك بطريق الدولي بعد ميناء برج البرلس، وتم نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي.

تلقت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث انقلاب توك توك بطريق الدولي بعد ميناء برج البرلس، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى البرلس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من إبراهيم حمادة محمد،64 سنة، من البرج، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأماني أبو الفتوح زغلول، 30 سنة، حامل، من البرج، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عبد الغني أبو الفتوح،36 سنة، من البرج، بكدمات وسحجات متفرقة.

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

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