رئيسة الحكومة التونسية تؤكد متانة العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، متانة العلاقات بين بلادها والبنك الإفريقي للتنمية، وذلك خلال اجتماعها برئيس البنك أكينويمي أديسينا على هامش زيارتها الحالية إلى باريس.

وشددت بودن - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم الجمعة - على ضرورة البحث في مجالات مستجدة في تدخلات البنك على غرار الاستثمار في الرقمنة كأداة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في مختلف التعاملات المدنية والمالية، وكذلك في إطار البحث العلمي والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مجال صناعة الأدوية وذلك لتشجيع الطاقات الشابة بإعطائهم الفرصة للاندماج في الحركية التنموية في تونس.

واستعرضت رئيسة الحكومة التونسية مختلف أوجه التعاون وتعدد مجالاته على غرار الفلاحة والنقل والمساندة المالية مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية.

وأعربت بودن عن شكرها العميق لما تحظى به بلادها لدى البنك الإفريقي للتنمية من علاقة مميزة وسمعة طيبة بفضل جديتها في الاستعمال الأمثل في مختلف تدخلات البنك في البلاد.

من جهته، أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينويمي أديسينا على ما تتميز به تونس من احترام كامل لتعهداتها تجاه البنك بما جعلها في صدارة الدول التي يتعامل معها.

وقد تم الاتفاق على تنظيم جلسة عمل بتونس لتناول مختلف أوجه التعاون بين البنك الإفريقي للتنمية وتونس لمواصلة تدعيم التعاون المثمر بينهما.