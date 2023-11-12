مانشستر سيتي يخشى مصير توتنهام في مواجهته مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي

يخشى مانشستر سيتي من مواجهة مصير توتنهام هوتسبير، حينما يحل ضيفا على تشيلسي، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .



ويخوض مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، المباراة، متربعا على صدارة ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة، متفوقا بفارق 12 نقطة على تشيلسي، صاحب المركز العاشر.



وأعاد تشيلسي، الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة العريقة كان آخرها في موسم 2016 / 2017، البسمة من جديد لجماهيره المحبطة، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 1 على مضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الاثنين الماضي، في المرحلة الماضية للمسابقة، ليحرم جاره اللندني من استرداد القمة التي كان يتربع عليها، ويمنحها بصورة رسمية لفريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا.



وعانى تشيلسي من النتائج المخيبة في الموسم الحالي بالبطولة، حيث حقق 4 انتصارات فقط خلال مبارياته الـ11 الأولى، فيما تعادل في 3 لقاءات، وتلقى 4 هزائم.



ويأمل تشيلسي في البناء على انتصاره الضخم على توتنهام خلال لقائه أمام مانشستر سيتي على ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن، والتمسك بآماله الضئيلة في المنافسة على الصدارة هذا الموسم، أو على الأقل التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



ويبحث تشيلسي عن تحقيق فوزه الأول على مانشستر سيتي منذ تغلبه 1 / صفر على الفريق السماوي في المباراة النهائية لدوري الأبطال عام 2021، على ملعب (الدراجاو) بمدينة بورتو البرتغالية، ليتوج بلقبه الثاني في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية بأوروبا.



ومنذ ذلك الانتصار، خسر الفريق الأزرق لقاءاته الستة الأخيرة بمختلف المسابقات التي جمعته مع مانشستر سيتي، بل إنه عجز عن تسجيل أي هدف خلالها في شباك منافسه.



من جانبه، يطمح مانشستر سيتي لتعزيز موقعه في الصدارة واجتياز إحدى العقبات الهامة في حملته نحو التتويج بلقبه العاشر في البطولة، والسادس في المواسم السبعة الأخيرة، غير أن مهمته لن تكون سهلة أمام منافسه، المدعم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور.



ويسعى سيتي لتحقيق انتصاره السادس على التوالي بجميع البطولات، حيث إنه لم يعرف شيئا سوى الفوز منذ خسارته صفر / 1 أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي في الثامن من أكتوبر الماضي، بالمرحلة الثامنة للمسابقة.



وسجل مانشستر سيتي في مبارياته الخمس الأخيرة بكل المسابقات 17 هدفا، واستقبل 3 أهداف فقط وهو ما يعكس الشراسة التي يتمتع بها الفريق حاليا، خاصة في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، التي حقق خلالها فوزا كاسحا 6 / 1 على ضيفه بورنموث، يوم السبت الماضي.



ويخوض سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حجز مقعدا في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه يونج بويز السويسري، يوم الثلاثاء الماضي بالجولة الرابعة للمسابقة القارية، التي يدافع الفريق عن لقبها الذي حققه في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.



من ناحيته، يتطلع ليفربول، صاحب المركز الثالث بـ24 نقطة، لاستعادة اتزانه مرة أخرى، عندما يستضيف برينتفورد، الذي يحتل المركز التاسع بـ16 نقطة،.



وأهدر ليفربول نقطتين ثمينتين بتعادله بصعوبة بالغة في اللحظات الأخيرة 1 / 1 مع مضيفه لوتون تاون، الوافد الجديد للمسابقة، في المرحلة الماضية للبطولة، يوم الأحد الماضي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة 2 / 3 أمام مضيفه تولوز الفرنسي، أمس الخميس، ببطولة الدوري الأوروبي.



ولن تكون المواجهة بالسهلة لرفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاسيما في ظل الصحوة التي يعيشها برينتفورد حاليا، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة على بيرنلي وتشيلسي وويستهام يونايتد.



