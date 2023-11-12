محافظ أسوان يستقبل رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة

أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ومدير إدارة متابعة التعاقدات العامة ثروت زرد، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، ومجلس إدارة إحدى الشركات الإيطالية فى مصر والمهتمة بالقطاع السياحى بقيادة سونيا ديسنيا رئيس مجلس الإدارة، وأمجد هلالى العضو المنتدب، وأشرف هلالى عضو مجلس الإدارة، فضلاً عن سمر عدلان مديرة الشركة، والمهندس إبراهيم جلق مدير العلاقات العامة بالشركة، فضلاً عن نهى عدلي، ونيفين جرجس بإدارة التعاقدات.

وتناول اللقاء إستعراض الجهود المبذولة للإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بدورة التقنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن تناول ما قام به الوفد من زيارة لمشاريع هيئة تنمية الصعيد، والتى تقام على أرض أسوان بإشراف من اللواء شريف صالح رئيس الهيئة، وإيماناً من الشركة لأن تكون أسوان محافظة سياحية من الطراز الأول، ومناقشة أحوال قطاع السياحة بها، كما تم الاتفاق على ورش عمل لتطوير القطاع بشكل عام لتقديم أفضل الخدمات لجميع السياح وعرض خدمات الشركة اللوجستية لتطوير مجال السياحة فى إدارة الفنادق والمنشآت العامة.

وخلال اللقاء أشاد المحافظ، بالجهود الجادة والمخلصة التى تقوم بها لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضى ومستحقات الدولة المستولى عليها لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقى إجراءات التقنين، ولاسيما فى ظل التسهيلات والتيسيرات الكبيرة المقدمة لتوفيق الأوضاع.

وأوضح المحافظ ،أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ولهذا يتم التعامل معه بكل حزم وردع لإسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، ومنع أى تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين عن استكمال إجراءات التقنين، وغير الجادين فى السداد أو من قام بتغيير النشاط.