صناعة النواب تناقش توفير المرافق الأساسية لمدينة طربول الصناعية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب شحاتة أبو زيد، بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة، بحضور وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان، وكهرباء، والبترول، والتنمية المحلية، والمالية.

واستعرض النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب طلبه، قائلا:"دائرتي هي أطفيح ويوجد بها مدينة طبول حيث حيث يعيش في أطفيح ما يزيد عن 400 ألف نسمة".

وأضاف النائب شحاتة أبو زيد: أطفيح بها ارتفاع كبير في نسبة البطالة، وعلى الجانب الآخر يوجد بها مشروع مدينة طربول الذي بدأ ولم يستكمل بعد، موضحا أن مدينة طربول بها العديد من المميزات وستكون مصدرا مهمها وستسهم في تحسين الدخل الخاص بالمواطنين.

وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: في البداية خاطبت وزارة الإسكان حيث يوجد ممثلين لكل وزارة، معقبا: سؤالي الأول موجه لهيئة تعاونيات البناء حول دورها في التنسيق مع الوزارات الآخرى في دخول الغاز والكهرباء والماء بالمدينة، باعتبار أنه لا توجد مدينة صناعة بدون الثلاثة أشياء.

واستكمل النائب شحاتة أبو زيد: في اجتماع سابق باللجنة كان حاضرا وزير الكهرباء وتم كطالبته بالجزء الخاص بالكهرباء، مضيفا:" نريد من الحكومة أن تقوم بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة على أرض الواقع".