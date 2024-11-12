النائب علاء مصطفى يوصي بإنشاء المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار 4 جلسات، تمت مناقشة دراسة شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.

وأوضح مصطفي، أن الجلسات شهدت حضور عدد من الجهات الحكومية والخبراء، حيث شارك ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، هيئة الرقابة المالية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكاديمية البحث العلمي، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الهيئة العامة للاستثمار، البنك المركزي، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والجهات الداعمة.



واضاف أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات التنظيمية، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن الحاجة إلى دعم أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتسهيل النمو المستدام لهذه الشركات.



وأكد أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق أقصى إمكانياتها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.



وأوصى النائب علاء مصطفى، بضرورة إنشاء "المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال"، ليكون كيانًا مركزيًا يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ويهدف المجلس إلى وضع سياسات شاملة لتعزيز الابتكار وتسهيل بيئة العمل لريادة الأعمال، وذلك من خلال تطوير اللوائح والتشريعات، وتحفيز الاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية ودعم مالي موجهة لرواد الأعمال.



وأكد أن المجلس الوطني سيعمل على تسريع وتيرة النمو للشركات الناشئة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق الابتكار العالمي.