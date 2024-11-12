 الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر - بوابة الشروق
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الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

وكالات
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 6:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 6:58 م

قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، إنهم استهدفوا مدمرتين أمريكيتين وحاملة طائرات في البحر الأحمر.

وأضاف سريع: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين نوعيتين"، موضحا استهداف "حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام بطائرات بدون طيار"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "استهدفنا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار"، مؤكدا: "نحمّل العدوان الأمريكي والبريطاني مسؤولية التصعيد في البحر الأحمر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وقوع انفجارات قرب سفينة على بعد 70 ميلا بحريا عن محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وقالت الهيئة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن القبطان أبلغ عن وقوع عدة انفجارات بمحيط السفينة دون ذكر هويتها أو الجهة التابعة لها، مؤكدة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، وجميع أفراد طاقم السفينة بأمان".

وأوضحت الهيئة أن السفينة واصلت طريقها إلى محطتها التالية، لافتة إلى إجراء تحقيق بشأن الحادثة، وطالبت السفن العابرة بالمنطقة "بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

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