لاعب الزمالك السابق: قطاعات الناشئين مليئة بـ أبناء العاملين

أكد صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، أن قطاعات الناشئين في الكرة المصرية مليئة بأبناء العاملين، خاصة وأن الأندية على رأسهم الأهلي والزمالك، لم يبرزوا مواهب حقيقية على مدار السنوات الماضية.

أضاف صلاح سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا جديد بعد خسارة منتخب الشباب مواليد 2008 أمام المغرب بخماسية، مشددًا أنه أمر متوقع في ظل غياب المواهب.

وأشار إلى أن المنتخب الأولمبي رغم ظهوره قويًا في أولمبياد باريس 2024، إلا أن الختام كان ضعيفًا للغاية بخسارة فادحة أمام المغرب، واصفًا ما حدث بـ«كارثة سوداء»، مضيفًا «أعتقد لو أن المدرب كان غير البرازيلي ميكالي، لظهرنا بشكل أفضل من ذلك».

واختتم تصريحاته، بأن منظومة اتحاد الكرة، صدرت للجميع بأنها صنعت إنجاز غير مسبوق مع المنتخب الأولمبي في باريس، إلا أن النتائج كانت بفضل شجاعة اللاعبين وروح الجماهير التي ساندتهم.