السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الكونغو الديمقراطية لبحث أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيسان التزامهما بدفع العلاقات في مختلف المجالات، وقد ثمن الرئيس الكونغولي من جانبه الدعم المصري لبلاده، والذي ينعكس إيجاباً على جهود التنمية في الكونغو الديمقراطية.

وأضاف المتحدث الرسمي، السفير أحمد فهمي، أن الرئيسين ناقشا كذلك أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية، وأكدا أهمية تضافر الجهود لحماية القارة من تداعيات التقلبات التي تشهدها الساحة الدولية، والاستفادة من المنابر الدولية لطرح الرؤى الأفريقية بشأن الموضوعات ذات الصلة بالمصالح المباشرة للقارة، بما يتيح المجال لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

وقد حرص الرئيس الكونغولي على الإشادة بالجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، واتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والقارة الأفريقية عموماً.