لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي تؤيد رفع العقوبات عن سوريا

أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي عن دعمها لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، الثلاثاء، تطرق فيه إلى لقاء رئيس اللجنة جيم ريش والسيناتورة جين شاهين بالرئيس السوري أحمد الشرع الذي زار واشنطن قبل يومين.

وأكد البيان دعمه لسوريا "مزدهرة ومستقرة"، مدعومةً برفع العقوبات بموجب "قانون قيصر".

وأشار إلى التزام الشرع بالتعاون في مكافحة تنظيم داعش، وإلى متابعة ريش وشاهين عن كثب جهود سوريا في التخلص من الأسلحة الكيميائية التي تعود لفترة حكم نظام بشار الأسد المخلوع، وكذلك المخدرات مثل الكبتاغون والميثامفيتامين.

وأضاف: "إذا استمرت سوريا على مسارها الحالي، فلا شك لدينا في أن صانعي السياسات والمستثمرين، سيثقون بمستقبل سوريا".

وفي 11 ديسمبر 2019 أقر الكونغرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الأسد على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

إلا أن استمرار القانون بعد سقوط النظام يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.

والاثنين الفائت، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان مكتوب بشأن عقوبات قانون قيصر على سوريا، بأنه "في 10 نوفمبر، علق وزير الخارجية ماركو روبيو جزئياً تطبيق عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوماً، لإثبات التزامنا بتخفيف العقوبات على سوريا".