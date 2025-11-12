دعاة حماية البيئة يحثون المستشار الألماني على التعهد بمليارات لصندوق الغابات المطيرة

ما هو المبلغ الذي ستتعهد به ألمانيا لحماية غابات الأمازون المطيرة؟



تحث حوالي اثنتي عشرة مجموعة بيئية المستشار الألماني فريدريش ميرتس على تحديد مبلغ ملموس لصندوق الغابات المطيرة الذي أعلنه الأسبوع الماضي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) في البرازيل.

وخلال زيارته إلى بيليم، أعلن ميرتس عن "مبلغ كبير" لكنه لم يحدد رقما ملموسا. وقد أكدت الحكومة الألمانية منذ ذلك الحين أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.

وبالنسبة للبرازيل، يعد الصندوق، المعروف باسم "مرفق الغابات الاستوائية للأبد"، مشروعا رائدا يريد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بصفته المضيف، أن يسلط الضوء عليه كنجاح للمؤتمر.

وذكرت رسالة موقعة من إجمالي 13 منظمة، من بينها "جيرمان واتش" و "دويتشه أومفيلفه" و "بلانت-فور-ذا-بلانيت"، أنه باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد، يجب على ألمانيا أن تعلن عن استثمار لا يقل عن 5ر2 مليار دولار خلال مؤتمركوب-30 .



من الناحية المثالية، يجب على ألمانيا أن تضاهي شريكتها المقربة النرويج، التي أعلنت عزمها المساهمة بمبلغ 3 مليارات دولار في الصندوق على مدى 10 سنوات.