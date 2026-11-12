جامعة الأقصر تبحث سبل التعاون مع هيئة الاعتماد الصحي لنشر معايير الجودة وسلامة المرضى

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استقبلت رئيس جامعة الأقصر، الدكتورة صابرين عبد الجليل، وفدًا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار»، اليوم الخميس؛ لبحث التعاون في تأهيل المنشآت الطبية الجامعية، وتطبيق معايير جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

وضم الوفد الدكتور عبد الله سلامة، مدير فرع الهيئة في الأقصر، والدكتورة هناء صموئيل، نائب مدير الفرع، بحضور عميد كلية الطب، الدكتور محمد شحات بدوي.

وناقش اللقاء آليات تأهيل العيادات الخارجية الجامعية للحصول على الاعتماد، بجانب التنسيق لمراجعة تصميمات المستشفى الجامعي الجديد؛ للتأكد من توافقها مع معايير الجودة والاعتماد الصحي، بما يدعم تطبيق تلك المعايير داخل المنشآت الطبية التابعة للجامعة.

كما تناول الاجتماع مقترح تنظيم ندوات تعريفية وبرامج تدريبية تستهدف أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، للتعريف بمعايير الجودة الصحية ومتطلبات سلامة المرضى، ونشر الوعي بأهمية الالتزام بها في تقديم الخدمات الطبية.

ويستهدف التعاون الاستفادة من خبرات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تطوير المنظومة الصحية الجامعية، ودعم جاهزية المنشآت الطبية للحصول على الاعتماد، بجانب ترسيخ ثقافة الجودة داخلها.

ويأتي اللقاء ضمن جهود الجامعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المتخصصة في مجال الاعتماد الصحي، بما يرتبط بتطوير الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآتها لأهالي الأقصر.