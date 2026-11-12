مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع صرف أدوية الأمراض المزمنة بوحدة أسرة الرياينة

تفقد الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، وحدة طب أسرة الرياينة، اليوم الخميس؛ لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، ومراجعة احتياجات الوحدة ومقترحات المترددين عليها.

ورافق مدير الفرع خلال الجولة الدكتور محمد حسني، نائب مدير الفرع، إذ تابعا سير العمل داخل أقسام الوحدة، ومدى انتظام تقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة.

وشملت المتابعة إجراءات صرف الأدوية للمرضى، مع التركيز على أدوية أصحاب الأمراض المزمنة، بجانب مراجعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة، والتحدث مع الأطقم الطبية بشأن خرائط الربط الخدمي بالمنشآت الصحية.

واستمع مدير الفرع إلى مقترحات المواطنين واحتياجاتهم، وناقش معهم مستوى الخدمات المقدمة داخل الوحدة، مؤكدًا العمل على متابعة مطالب المنتفعين والتعامل مع المشكلات التي تواجههم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية.

وتأتي الجولة ضمن المرور اليومي الذي ينفذه مسئولو فرع الهيئة على المنشآت الصحية في الأقصر؛ لمتابعة جاهزيتها وكفاءة التشغيل، ورصد أي معوقات تؤثر على تقديم الخدمات، ومراجعة شكاوى المرضى والعمل على معالجتها.