صحة مطروح تختتم تدريب 137 فنيا وأخصائي تمريض من المكلفين الجدد

اختتمت مديرية الشئون الصحية بمطروح فعاليات البرنامج التدريبي المخصص للتمريض من المكلفين الجدد، وذلك بانتهاء أعمال المجموعة الثالثة والأخيرة من التدريب، والتي ضمت 137 فنيًا وأخصائي تمريض.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمطروح، في بيان اليوم الخميس، أن تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بمطروح على رفع كفاءة الكوادر التمريضية الجديدة، وتنمية مهاراتهم العملية والفنية، وتعريفهم بأساليب العمل وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه على ثلاث مجموعات متتالية تحت إشراف زكية رشوان، مدير إدارة التمريض، حيث شهدت المجموعتان الأولى والثانية تدريب 95 فني تمريض، فيما ضمت المجموعة الثالثة والأخيرة 42 فنيًا وأخصائي تمريض.

ويبلغ إجمالي عدد المتدربين خلال المجموعات الثلاث 137 فنيًا وأخصائي تمريض من المكلفين الجدد؛ بما يمثل خطوة مهمة في إعداد وتأهيل الكوادر الجديدة للانضمام إلى منظومة العمل الصحي بمختلف المنشآت الطبية التابعة للمديرية.