 القبائل الليبية في برقة تعلن دعمها لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس النواب - بوابة الشروق
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القبائل الليبية في برقة تعلن دعمها لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس النواب

عقيلة صالح
عقيلة صالح
أ ش أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 8:53 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 8:53 م

أعلنت القبائل والمكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية بإقليم برقة دعمها التام لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة، طرابلس، فزان)، مؤكدة رفضها أي مخرجات تمس صلب المبادرة.

كما أكدت المكونات الاجتماعية والسياسية، في بيان أوردته (بوابة أفريقيا) الإخبارية اليوم السبت، رفضها التام لاستخدام أي آلية لا توافق المبادرة المطروحة، والتي توجت بإعلان القاهرة.

وشددت على رفض أي مخرجات تمس صلب المبادرة أو تصادر حق الأقاليم في اختيار ممثليه، من خلال استخدام آليات تصويت لإقصاء شخصيات بعينها؛ مما يعد إسقاطا للعملية السياسية برمتها والتفافا مفضوحا القصد منه إفساد المسار السياسي، ورفض وضع أسس السلام والديمقراطية.

وأبدت المكونات الاجتماعية والسياسية الليبية دعمها "التام للمؤسسة العسكرية، بقيادة خليفة حفتر، وعدم إخضاعها للحسابات والمساومات السياسية"، مؤكدة أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي أو مقره المؤقت بمدينة طبرق.


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