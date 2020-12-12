 ديربي مانشستر.. راشفورد يقود هجوم يونايتد أمام سيتي - بوابة الشروق
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ديربي مانشستر.. راشفورد يقود هجوم يونايتد أمام سيتي

علاء العزب
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 6:32 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 6:32 م

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحمر.

ويدخل يونايتد اللقاء أملا في تخطي آلامه الأوروبية بعدما أقضي من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، على يد لايبزيج الألماني الأربعاء الماضي.

في المقابل يسعى السيتي لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة أملا في تحقيق الفوز الرابع تواليا في البريميرليج.

ويحتل يونايتد المركز السابع برصيد 19 نقطة، فيما يأتي السيتي تاسعًا بفارق نقطة وحيدة عن الشياطين الحمر.

ويدخل يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: فان بيساكا- هاري ماجوير- فيكتور ليندلوف- لوك شو.

خط الوسط: فريد- بول بوجبا.

خط الوسط الهجومي: برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد- مايسون جرينوود.


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