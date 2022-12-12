تأجيل محاكمة متهم بقتل شخص لسرقته بكفر شكر في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص لسرقته بقرية برقطا بمركز كفر شكر بسبب مروره بضائقة مالية، لجلسة 10/ 1/ 2023 للمرافعة.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلي، ومحمد خطاب، ووكيل النيابة محمد فتحي عثمان، وأمين سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 840 لسنة 2021 جنايات كفر شكر المقيدة برقم 14 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أنه في يوم 9/ 4/ 2020، قام "فرج محمد صبحي أمين شاهين" 39 سنة سائق ومقيم ميت راضي مركز بنها، بقتل عمدا المجني عليه " محمد عربي سليمان بيومي" مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، أعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وأداة "حبل واستدرجه إلى مكان ثان؛ وما أن ظفر به حتى أشهر في وجهه السلاح الأبيض آنف البيان، مهددا به إياه لإرضاخه وكبل يديه مستخدما الأداة السالف ذكرها ثم نزع رباط بنطال المجني عليه ضاغطا به حول عنقه ومتعديا عليه بالسلاح الأبيض آنف البيان، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجنابة بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، سرق المنقولين "دراجة نارية، دبلة" المبينين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بالطريق العام.

كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير مسوع من ضرورة مهنية أو حرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "جبل" على النحو المبين بالتحقيقات.