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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعتقل 500 من عناصر حماس والجهاد الإسلامي الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 2:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 2:25 ص

قال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الاسرائيلي يوم الاثنين إنهما اعتقلا أكثر من 500 من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الشهر الماضي.

ومن بين المعتقلين، ينتمي 350 إلى حركة حماس التي تحكم غزة، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن في بيان مشترك، بينما ينتمي 120 إلى حركة الجهاد الإسلامي، حليفة حماس.

وتم أسر حوالي 140 مسلحا منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في بداية الشهر، بحسب ما أعلنه جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان أنه "تم اعتقال بعض الإرهابيين أثناء اختبائهم داخل المباني المدنية والمدارس والملاجئ، وأسفرت التحقيقات عن معلومات استخباراتية ساعدت في تحديد مكان نشطاء إرهابيين آخرين".

واندلعت الحرب في قطاع غزة بسبب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص. واحتجاز 240 آخرين كرهائن، أطلق سراح بعضهم خلال وقف قصير لإطلاق النار.

وردا على الهجوم، شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، تلاها هجوم بري بدأ في أواخر أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت حملة القصف التي يشنها الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 17 ألفا و700 شخص في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء ، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

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