كيف بدأ الإضراب الشامل الذي يطالب بوقف الحرب على غزة؟

كما أعلنت نقابة الأطباء الأردنية دعمها لما يعرف بـ "الحركة الشعبية الإنسانية العالمية" الداعية لإضراب عام في القطاعات التجارية والاقتصادية. ودعت النقابة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، الأطباء في مواقعهم كافة للتوقف عن العمل لمدة ساعتين في جميع أماكن عملهم، وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى الثانية من بعد الظهر، باستثناء الحالات الطارئة.

وفي حديثٍ مع بي بي سي، قال نقيب الأطباء الأردني زياد الزعبي إن النقابة قررت المشاركة "بسبب تزايد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الطواقم الطبية والمدنيين"، مشيراً إلى أن "أكثر من 900 طبيب أردني قدّم للتطوّع في غزة وإقامة مستشفى ميداني جديد هناك، لكن لم يُسمح لهم الدخول بعد لمساعدة الغزيين".

أضاف الزعبي: "ما يجري في غزة تدمير ممنهج لكل المرافق. من لم يمت بقذيفة، سيموت من المرض والأوبئة ونقص الإمدادات. إن لم تتم معالجة الجرح الناتج عن الإصابة خلال ست ساعات، فهذا سيؤدي إلى التهاب الجرح، وانتشار الجراثيم من الالتهاب قد يؤدي إلى انتشار أوبئة لم تكن موجودة، بالإضافة إلى نقص المياه والأدوية والأسرّة والأطباء في غزة".

وأكمل محذراً أن "مجموع الأسرّة في غزة هو 800 سرير في المستشفيات، والعدد المقرر من قبل منظمة الصحة العالمية لـ2.3 مليون شخص لا يقل عن 2500 سرير في الوضع الطبيعي - فلكم أن تتخيلوا بوقت الحرب".

من جهته، قال نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود لبي بي سي، إن النقابة قررت وقف الترافع يوم الأربعاء، تضامناً مع غزة ومطالبةً بوقف الحرب.

يقول هشام أبو بكر، وهو مالك مقهى في عمّان وأحد المشاركين في الإضراب، إن المشاركة كانت "بمثابة إثبات للعالم أن الشعوب قادرة على الضغط إذا كانت الحكومات عاجزة عن اتخاذ قرارات صارمة لإيقاف النزيف الذي لم نشهد مثله".

ويكمل قائلاً: "رأينا اليوم قدرة الشعوب على أن تتحد على كلمة واحدة، بغض النظر عن الضغوط الاقتصادية التي قد تتعرض لها بعض الشركات".

يرى هشام أن "الضغط الاقتصادي على الحكومات حول العالم يصبح تراكمياً عندما تتفق الشعوب على العمل بشكل جماعي من خلال الإضراب عن العمل، من أجل وقف الحرب، ويمكن استخدام الإضراب كورقة ضغط على الحكومات لوقف سفك الدماء في غزة".

لبنان

في لبنان، أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قراراً بإغلاق كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات اليوم الإثنين، مع الدعوة العالمية من أجل وقف الحرب على غزة.

وأصدر الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكيّه، بيانا جاء فيه: "رئيس مجلس الوزراء أعلن بموجب المذكرة رقم 26/2023 عن إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات".

كما قرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، يوم الإثنين.

وقال الحلبي لبي بي سي إن القرار جاء استنكاراً للهجوم على المدنيين على غزة، واستجابة للدعوات العالمية للتضامن مع غزة. وأضاف: "هي صرخة عالمية لعلنا نرجع للقانون الدولي، فإن المعتدي لا يسمع، والدول الداعمة له صُمّت آذانُها. لا نتوهم أن يتغيّر الواقع بليلة وضحاها، لكن لعل الحكومات تعود للقانون الدولي الإنساني في حده الأدنى ومحاولة إنقاذ ما تبقى من غزة".

وحدثني الوزير عن قرار أصدره ليوم غد الثلاثاء للمدارس والكليات المهنية بتخصيص حصة دراسية عن الوضع في غزة ولماذا تم تنفيذ الإضراب يوم الإثنين وتأثيره على الحكومات.