الأردن يستضيف اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

يستضيف الأردن، بعد غد السبت، اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبدعوة من الأردن، يعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكّلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعا في العقبة، يحضره أيضا وزراء خارجية الإمارات والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، وقطر.

وسيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة، اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا، والولايات المتحدة، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا جير بيرسون.

وستبحث الاجتماعات، سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.