الأردن يستضيف اجتماعات عربية ودولية لبحث الأوضاع في سوريا

قالت الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، إن الأردن يستضيف السبت المقبل اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.

ويعقد وزراء خارجية، لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اجتماعاً في العقبة، يحضره أيضاً وزراء خارجية الإمارات والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، وقطر، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254 تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.