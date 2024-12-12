قومي المرأة بالبحيرة ينظم 3 دورات تدريبية للتثقيف المالي في قرى حياة كريمة بإيتاي البارود

نظَّم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع، 3 دورات تدريبية بهدف تمكين السيدات من خلال توفير المعرفة والمهارات المالية التي تساعدهن على تحسين أوضاعهن الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتحقيق حياة كريمة ومستدامة، وقد استفادت من هذه الدورات 90 سيدة.

واستهدفت الدورات التثقيف المالي للسيدات في إطار المرحلة الجديدة للبرنامج، التي تستمر لمدة 5 أيام، حيث تم تنفيذ الفعاليات في قرى "النبيرة، وجنبواي، وأمليط" بمركز إيتاي البارود.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى السيدات، من خلال تناول مجموعة متنوعة من الموضوعات تشمل إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها، ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الأهداف المالية، بالإضافة إلى وسائل التمويل والقروض وكيفية احتساب قيمتها، والتعامل مع المؤسسات المالية، كما تم التطرق لأهمية التأمين ودوره في تحقيق الاستقرار المالي.

كما تم استخراج 235 بطاقة رقم قومي مجانًا بقرية نديبة، بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين.