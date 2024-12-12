محمد صلاح: جمهور الزمالك لن ينسى ما فعله جوميز

انتقد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، قرار البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بالرحيل عن الفريق في في ذلك التوقيت.

أضاف محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نادي الزمالك حظه سيئ مع المدربين، فهناك أكثر من مدرب النادي صنع أسمه ثم رحل في ظروف غامضة.

وواصل محمد صلاح، ما تردد عن رحيل جوميز عن نادي الزمالك بسبب تأخر إدارة النادي في صرف مستحاقته المتـأخرة، حجة من أجل الهروب ، مؤكداً أن جماهير الزمالك مش هتنسي ما فعله جوميز في هروبه من الفريق في تلك الوقت الصعب، قائلاً«جمهور الزمالك مبينساش يا جوميز».

وعن انضمام أحمد مجدي لجهاز جوميز الجديد للفتح السعودي، ورفضه الاستمرار مع الزمالك، قال محمد صلاح«قرار طبيعي وصح ومش عيب أنه يشوف مصلحته».

وطالب محمد صلاح، من مجلس إدارة نادي الزمالك بسرعة التعاقد مع مدير فني جديد في الوقت الحالي، مؤكداً أن ابناءالزمالك قادرين على قيادة الفريق قائلاً«أنا جاهز لقيادة الفريق»، مضيفاً أن حلمي طولان وحسن شحاتة هم الذين يستطعون إنقاذ الزمالك في الموقف الجاري.