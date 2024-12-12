مشروع مسرح المواجهة والتجوال يحقق نجاحا ملحوظا بعرض توته توته في بني سويف

20 ألف مشاهد في 6 قرى وعرضين على الممشى السياحي ببني سويف

محمد الشرقاوي: تفاعل الجمهور مع عروضنا يدفعنا للاستمرار في تقديم الفنون للجميع ونشعر بالفخر لتمكين الثقافة المسرحية في القرى المصرية

في إطار جهود مشروع مسرح المواجهة والتجوال لتحقيق أهدافه الثقافية والفنية، تمكن العرض المسرحي الجماهيري "توته توته" من جذب أكثر من 20,000 مشاهد في محافظة بني سويف. وتم تقديم العرض في ست قرى هي: الحمام، ودلاص، وأشمنت، وبني عدي، وبهبشين، وبوش، بالإضافة إلى عرضين مميزين على الممشى السياحي، حيث شهدت العروض إقبالاً كبيراً من أهالي المناطق التي عُرض فيها.

وفي تصريح له، أعرب المخرج محمد الشرقاوي، مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال، عن سعادته بهذا النجاح، وقال: "إن تفاعل الجمهور مع عروضنا يدفعنا للاستمرار في تقديم الفنون للجميع، ونحن نشعر بالفخر لتمكين الثقافة المسرحية في القرى المصرية، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في محطاتنا المقبلة."

كما تم تكريم مؤسسة حياة كريمة لصناع مسرح المواجهة والتجوال تقديراً لجهودهم المستمرة في دعم الفنون والثقافة، مما يعكس اهتمامهم بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القيم الثقافية في المجتمع.

ويستعد مشروع مسرح المواجهة والتجوال لمواصلة جولته الفنية، حيث ستكون محطته القادمة محافظة المنيا في صعيد مصر. ويتطلع المشاركون في هذا المشروع الرائد إلى تلبية شغف الجمهور وحثهم على المشاركة الفعّالة في الفعاليات الثقافية.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، و"حياة كريمة". والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتتعاون فيها وزارة الثقافة مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، ووزارة التضامن.

مسرحية "توته توته" تأليف وأشعار طارق عمار، وإخراج سعيد منسى، واستعراضات محمد ميزو، ديكور أحمد جمال، وموسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وماكياج محمد عادل، ومساعدو الإخراج جهاد محمد، محمد عبد الله، يمنى عصام، ومخرج منفذ أحمد ماهر. والإنتاج للبيت الفني للمسرح، ومسرح فرقة المواجهة والتجوال، الذي يديره الفنان محمد الشرقاوي. ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين الشباب منهم: طارق عبد العزيز، شنودة جمال، محمد سلامة، أيمن بشاي، ضحى محمد، منصور عبد القادر، نادين محمد، إسراء حسن، متاوس مرقس، حمزة عبد الله، أحمد كارم، محمد عبد الله، عمرو سعيد، چنى خلف، محمد عربي.