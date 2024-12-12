 13 فيلما وثائقيا طويلا بالدورة الـ 35 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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13 فيلما وثائقيا طويلا بالدورة الـ 35 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية

إسراء زكريا
نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 6:03 ص | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 6:03 ص

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام الوثائقية الطويلة المشاركة بدورته الـ 35، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وضمت القائمة نحو 13 فيلما، هي: "رفعت عيني للسماء" لندى رياض وأيمن الأمير، و"متى ستأتي إفريقيا؟" لديفيد بيير فيلا، و"داهومي" لماتي ديوب، و"112" لتشيدري ماكا جويل، و"الذكريات والأحلام" لمحمد إسماعيل، و"جنين جنين" لمحمد بكري، و"عاد مارون إلى بيروت" لفيروز سرحال.

كما شملت أيضا: "ماتيلا" لعبد الله يحيى، و"ندار: ساجا والو" لعثمان ويليام مباي، و"شهيلي" لحبيب العايب، و"تونجو سا" لنيلسون ماكينغو، و"عمل فدائي" لكمال الجعفري، و"ارتداد" لإنتاغريست الأنصاري.


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