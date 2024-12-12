15 فيلما روائيا طويلا بمهرجان أيام قرطاج في دورته الـ 35

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المسابقة الرسمية، ضمن فعاليات دورته الـ 35، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وضمت القائمة نحو 15 فيلما، هي: "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لخالد منصور، و"القرية المجاورة للجنة" لمو هراوي، و"مات الرجل" لأوام أمكبا، و"هانامي" لدنيس فرنانديز، و"المرجا الزرقا" لداود أولاد السيد، و"طمس" لكريم موساوي، و"فرانتز فانون" لعبد النور زحزاح، و"أرزة" لميرا شعيب، و"إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل.

كما شملت أيضا: "ديمبا" لمامادو ديا، و"سلمى" لجود سعيد، و"ماء العين" لمريم جعبر، و"عايشة" لمهدي برصاوي، و"الذراري الحمر" للطفي عاشور، و"برج الرومي" للمنصف ذويب.