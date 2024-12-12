 15 فيلما روائيا طويلا بمهرجان أيام قرطاج في دورته الـ 35 - بوابة الشروق
الخميس 12 ديسمبر 2024 7:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

15 فيلما روائيا طويلا بمهرجان أيام قرطاج في دورته الـ 35

إسراء زكريا
نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 5:40 ص | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 5:40 ص

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المسابقة الرسمية، ضمن فعاليات دورته الـ 35، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وضمت القائمة نحو 15 فيلما، هي: "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لخالد منصور، و"القرية المجاورة للجنة" لمو هراوي، و"مات الرجل" لأوام أمكبا، و"هانامي" لدنيس فرنانديز، و"المرجا الزرقا" لداود أولاد السيد، و"طمس" لكريم موساوي، و"فرانتز فانون" لعبد النور زحزاح، و"أرزة" لميرا شعيب، و"إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل.

كما شملت أيضا: "ديمبا" لمامادو ديا، و"سلمى" لجود سعيد، و"ماء العين" لمريم جعبر، و"عايشة" لمهدي برصاوي، و"الذراري الحمر" للطفي عاشور، و"برج الرومي" للمنصف ذويب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك